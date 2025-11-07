11 человек, пытавшихся сбыть героин в Самаре, получили сроки

В Самаре суд вынес приговор 11 участникам ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С октября 2023 г. по июль 2024 г. участники группы через мессенджер приобрели у неизвестного оптовую партию героина. Затем обвиняемые разбавили наркотик примесями и расфасовали на 100 свертков, которые планировали разложить по тайникам в Самарской области. При задержании у сообщников изъяли более 3,5 кг героина.

Суд назначил им сроки от семи с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы. 10 осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима, а один — в колонии общего режима.