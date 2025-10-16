Директора самарской школы осудили за халатность, стоившую ученику травмы позвоночника

В Самаре областной суд вынес решение по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный директору общеобразовательной школы.
Напомним, в декабре 2023 г. на территории школы № 26 14-летний учащийся упал на снежной наледи и получил компрессионный перелом позвоночника.
Прокуратура выяснила, что к ЧП привела халатность руководства образовательного учреждения, не проследившего за расчисткой снега. В связи с этим в отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Позже Октябрьский районный суд Самары признал его виновным и назначил штраф 50 тыс. рублей.
Кроме того, директора и образовательное учреждение привлекли к административной ответственности и обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда 250 тыс. рублей.
Защитник осужденного подал жалобу на приговор райсуда. По его мнению, суд неправильно оценил доказательства, что привело к неверному выводу о наличии в действиях подзащитного состава преступления.
В итоге Самарский областной суд не стал менять приговор и согласился с тем, что осужденному назначено справедливое наказание.
