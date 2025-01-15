За травму школьника на льду самарская школа заплатит 250 тыс. рублей

Самарская школа выплатит 250 тыс. руб. 14-летнему ученику, получившему травму в результате падения на неочищенной наледи, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2023 г. на территории школы № 26 учащийся в результате падения на снежную наледь получил травму — перелом позвоночника, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести.

По результатам прокурорской проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокуратуры директор и образовательное учреждение наказаны в административном порядке.

Прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда.



В ходе рассмотрения дела сторонами заключено мировое соглашение о выплате образовательным учреждением компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей.