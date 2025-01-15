За травму школьника на льду самарская школа заплатит 250 тыс. рублей

Самарская школа выплатит 250 тыс. руб. 14-летнему ученику, получившему травму в результате падения на неочищенной наледи, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2023 г. на территории школы № 26 учащийся в результате падения на снежную наледь получил травму — перелом позвоночника, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести.
По результатам прокурорской проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокуратуры директор и образовательное учреждение наказаны в административном порядке.
Прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда.
В ходе рассмотрения дела сторонами заключено мировое соглашение о выплате образовательным учреждением компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???