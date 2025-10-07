Вадиму Пантюхину, осужденному за покушение на депутата, отказали в смягчении наказания

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел ходатайство осужденного Вадима Пантюхина о замене лишения свободы на принудительные работы. Его судили за покушение на теперь уже бывшего депутата из Сызрани Сергея Иванова.

Напомним, как стало известно из судебных заседаний, Пантюхин трудился менеджером городской ритуальной службы № 1 из Сызрани. По версии следствия, менеджер "заказал" депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства.

Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать "убрать" Иванова, поскольку тот мешал заниматься "темными делами".

В мае 2024 г. осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

Согласно информации сайта Волжского райсуда, 6 октября 2025 г. Пантюхину отказали в смягчении наказания.