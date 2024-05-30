В Самаре вынесли приговор за покушение на депутата

Суд Промышленного района 30 мая вынес приговор за покушение на теперь уже бывшего депутата из Сызрани Сергея Иванова. Мужчину "заказывали" киллеру.

Напомним, перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы №1 из Сызрани Вадим Пантюхин. По версии следствия, Пантюхин "заказал" депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства.

Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать "убрать" Иванова, поскольку тот мешал заниматься "темными делами".

Осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.