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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за покушение на депутата

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района 30 мая вынес приговор за покушение на теперь уже бывшего депутата из Сызрани Сергея Иванова. Мужчину "заказывали" киллеру.

Фото: скрин с видео СУ СК по Самарской области

Напомним, перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы №1 из Сызрани Вадим Пантюхин. По версии следствия, Пантюхин "заказал" депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства.

Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать "убрать" Иванова, поскольку тот мешал заниматься "темными делами".

Осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

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