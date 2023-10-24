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Суды Происшествия

"Антикиллер" из Самарской области рассказал, почему не стал стрелять в депутата

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары продолжает рассматривать громкое уголовное дело о "заказном убийстве" теперь уже бывшего депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова. На днях суд допросил Дмитрия Андреева, которого и пытались нанять для кровавой расправы. Он сам рассказал журналисту Волга Ньюс свою версию происходившего.

Фото: © РИА Новости

Напомним, перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы №1 из Сызрани Вадим Пантюхин. По версии следствия, Пантюхин "заказал" киллеру депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства. Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина.

Как рассказал Волга Ньюс Дмитрий Андреев, о предполагаемом заказчике убийства давно поговаривали в городе, якобы он - глава группировки "Пантюхинские". О членах группировки ходила молва, якобы могут иметь отношение и к наркотикам, и к чему-то "более тяжкому". Сначала якобы "делами" занимался отец Пантюхина и "все вопросы закрывал".

"А потом времена настали не те, папа поставил сына заниматься делами. В городе Пантюхина не трогали. Опять же ходили разговоры, якобы у него в "органах" есть "свои". А по спорту в городе был Иванов, и он "закрывал" темы с распространением наркотиков. По моим данным, с этого и могла начаться неприязнь к Иванову", - рассказывает "антикиллер" Дмитрий Андреев.

Со слов Андреева, по городу в одно время пробежал слух, что Иванова ходят "заказать" какому-то блогеру из Москвы. Чтоб этот блогер занялся "черным пиаром" депутата. Но медийщик якобы запросил сумму слишком большую - около пяти миллионов. Потом появился еще один слух - что обратились к "киллеру", знакомому Андреева, но тоже не смогли договориться.

"И вот пришел Пантюхин ко мне. Сказал: "Уберем Иванова - будет не жизнь, а сказка", - рассказывает "антикиллер".

Андреев аванс взял, но стрелять в Иванова не стал, а решил поговорить с депутатом. Некоторое время думали, в какое бы ведомство обратиться, поскольку считали, что везде в Сызрани у Пантюхина могут быть серьезные связи. В итоге решено было поехать в столицу региона - в УФСБ по Самарской области. Там заявление приняли и сработали грамотно. Андреев уже дал показания в суде и теперь отправился защищать Родину на СВО. А Пантюхин ожидает решения суда.

Напомним, ранее в суде выступил и сам "застреленный" Иванов. Он тоже считает, что предполагаемый заказчик его убийства обозлился на него из-за того, что депутат мешал наркоторговле.

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