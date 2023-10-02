"Мешал наркоторговле": озвучена версия "убийства киллером" депутата Иванова

Впервые прозвучала основная версия причины "расстрела киллером" теперь уже бывшего депутата сызранской городской думы Сергея Иванова. Ее озвучил в суде сам "убиенный".

Напомним, перед судом предстал представитель похоронного бизнеса из Сызрани Вадим Пантюхин. По версии следствия, Пантюхин "заказал" киллеру депутата Сызранский городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина.

В суде при аресте Пантюхин рассказал, что трудоустроен менеджером в городской ритуальной службе №1. Также правоохранители сообщили, что считают, будто для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с помощью него убийства. Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Недавно Пантюхин предстал перед судом. А 2 октября в суде Промышленного района Самары выживший Иванов рассказал, как узнал о планах на свою гибель и почему перестал быть депутатом.

"В июне 2022 года я был предпринимателем и депутатом Сызранской городской думы седьмого созыва. С Пантюхиным мы знакомы лет 20. Я работал охранником в заведении "Разгуляй" в 2002 году, там и познакомились, встречались, общались. Конфликтов прямых не было, не дрались, не ругалась. Но слухи доносились нехорошие - уже после спецоперации и задержания Пантюхина. Говорили, что и до того хотели убить меня за мою общественную деятельность. Я вхожу в антинаркотическую комиссию и комиссию по делам несовершеннолетних", - рассказал Иванов.

Теперь уже бывший народный избранник рассказал: о связи Пантюхина с наркотиками говорило немало спортсменов. В последнее время Иванов и Пантюхин не общались. И в какой-то момент случилось странное.

"В июне прошлого года мне написал сообщение в соцсетях некий пользователь с ником "Санек Сидоров". Он мне сообщал, что надо встретиться и что это в моих интересах. Я подумал - может, это мошенник - и не ответил. Потом мне позвонили. Я взял трубку, и мужчина предложил встретиться, якобы это нужно мне самому. И лучше встречаться не в Сызрани. У меня была встреча с ветеранами МВД в Тольятти, и я остался там ночевать. Мужчина приехал на следующий день в Тольятти и позвал в ТЦ "Русь на Волге". В обед примерно. Он сказал, что меня узнает в кафе. Я зашел, и он мне помахал рукой, я присел за его столик", - рассказал Иванов в суде.

Новый знакомый (а это был Андреев) огорошил Иванова - сообщил, что Пантюхин "заказал" его ему.

"Дата обговаривалась. Пантюхин должен был уехать в Москву - обеспечить себе алиби. Пантюхин сказал Андрееву, что я мешаю им жить, мол, "Иванов мешает всем нашим темам". Сказал, что Пантюхин дал ему хромированный блестящий пистолет и 13 штук патронов", - вспоминает Иванов.

На встрече Андреев говорил, что Пантюхин также уже отдал ему 500 тыс. руб., столько же должен был дать после убийства, плюс 200 тыс. руб. тому, кто возьмет вину на себя, а еще 70 тысяч - на покупку мотоцикла.

"Андреев сказал, что сначала согласился из-за бедности. Но потом понял, что не хочет снова в тюрьму - он уже сидел долго. И еще посмотрел мою деятельность по соцсетям и захотел меня поддержать. Пантюхина он очень боялся. Думал, что Вадим "уберет" и самого Андреева. Андреев говорил: тебя убивать не хочу, хочу его посадить, только чтоб точно. Я посоветовал обратиться к надежным людям - в ФСБ", - говорит Иванов.

В здании ФСБ на ул. Пионерской в Самаре Иванова и Андреева, по словам Иванова, встретили несколько человек, в том числе бывший житель Сызрани Шишов, а также Горбунов. Силовики решили проводить спецоперацию.

"Мне сказали - уехать из города подальше, выключить телефон и не выходить на связь. Я уехал в Суходол на турбазу. Вскоре из СМИ я узнал, что меня якобы убили, а Пантюхина задержали", - вспоминает экс-депутат.

Иванов говорит - все эти скандалы заставили понервничать его пожилых родителей и прочих родственников. А еще из-за негатива в соцсетях ему пришлось бросить депутатскую работу - не пошел в думу восьмого созыва. Поэтому сейчас Иванов заявил иск к Пантюхину на 5 млн рублей.

"Если Пантюхин говорил, что я мешаю ему и его людям жить, то, вероятно, он имел в виду мою антинаркотическую деятельность. Ведь о нем самом ходят слухи, якобы он контролировал наркобарыг", - рассказал Иванов.

Сам же Иванов, по его словам, общается с уважаемыми сызранскими спортсменами - по фамилиям Чхетия, Безруков, Богомазов. А людям "на спорте" наркоторговля не близка по духу.

В ближайшее время в суде предполагается допросить и других участников этой детективной истории.