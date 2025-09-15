Жителя Самарской области осудили за распространение вредоносного ПО

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 20-летнему Александру Емелину, которого признали виновным в использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает региональное УФСБ.