Подследственного замначальника самарского ДУИ Кальченко уволили

В понедельник, 15 сентября, уволили заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары (по жилищным вопросам) Евгения Кальченко. По данным источника Волга Ньюс, он уволен в связи с утратой доверия за то, что не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

Напомним, по версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но, по данным правоохранителей, недвижимость могла быть закуплена по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сам Кальченко вины не признает - в его версии не получалось купить квартиры для сирот по более выгодным ценам, поскольку никто из поставщиков не откликался на конкурс. При этом в суде прозвучало, что риелтор (бывшая жена Кальченко по фамилии Урбан) могла продавать квартиры дешевле, а продавала ДУИ дороже. Суд постановил - отправить чиновника под домашний арест, пока идет следствие.