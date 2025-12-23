Полиция Тольятти изъяла у бизнесмена пиротехнику без документов

В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий, которые реализовывались с нарушением российского законодательства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Перед новогодними праздниками сотрудники полиции традиционно проводят мероприятие "Профилактика", цель которого — предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере оборота пиротехники, елочной и алкогольной продукции.

Во время одного из рейдов правоохранители обнаружили, что 34-летний предприниматель нелегально продает пиротехническую продукцию. У него изъяли свыше 400 петард, не соответствующих требованиям законодательства.

"Установлено, что упаковки изделий не содержали русскоязычной маркировки, отсутствовали сертификаты соответствия и товарно‑сопроводительные документы. При этом продукция находилась в свободной продаже и доступна для приобретения жителями и гостями города", — отмечается в сообщении.

В отношении ранее несудимого правонарушителя составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Пиротехнические изделия изъяты из незаконного оборота.