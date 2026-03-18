Суд обязал мэрию нанести дорожную разметку на одной из улиц Самары

Прокуратура Ленинского района Самары добилась через суд устранения нарушения требований безопасности дорожного движения на ул. Галактионовской.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в ходе проверки соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения надзорное ведомство выявило в районе дома № 195 по ул. Галактионовской отсутствие на проезжей части горизонтальной дорожной разметки "Место остановки автобуса".

Прокурор направил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Самары представление с требованием устранить выявленные недостатки, но необходимые меры так и не были приняты.

Из‑за бездействия администрации прокуратура подала административное исковое заявление в суд с требованием обязать городскую администрацию привести участок дороги в соответствие с нормативами.

Суд удовлетворил требования прокурора.