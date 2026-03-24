Самарец, заказавший стероиды из Индии, попал под уголовное дело

В отношении самарца возбудили два уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
На почте Октябрьского района при получении международной посылки сотрудники таможни задержали мужчину. В посылке находилось 34 упаковки различных препаратов в жидком и таблетированном виде.
"Экспертиза показала, что в 5 препаратах содержатся сильнодействующие вещества: тестостерона пропионат, тестостерона ципионат, тестостерона энантат, дростанолона пропионат, метенолона энантат", — отмечается в сообщении. Общий вес подконтрольных веществ превысил 208 грамм.
Сообщается, что ввоз указанных препаратов на территорию России без разрешительных документов запрещен.
Выяснилось, что мужчина и ранее заказывал запрещенные стероиды из Индии. В результате обыска в квартире подозреваемого были изъяты анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества, общим весом 9,5 грамм.
В отношении самарца по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".
Следственные действия продолжаются.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.