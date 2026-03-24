Самарец, заказавший стероиды из Индии, попал под уголовное дело

В отношении самарца возбудили два уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

На почте Октябрьского района при получении международной посылки сотрудники таможни задержали мужчину. В посылке находилось 34 упаковки различных препаратов в жидком и таблетированном виде.

"Экспертиза показала, что в 5 препаратах содержатся сильнодействующие вещества: тестостерона пропионат, тестостерона ципионат, тестостерона энантат, дростанолона пропионат, метенолона энантат", — отмечается в сообщении. Общий вес подконтрольных веществ превысил 208 грамм.

Сообщается, что ввоз указанных препаратов на территорию России без разрешительных документов запрещен.

Выяснилось, что мужчина и ранее заказывал запрещенные стероиды из Индии. В результате обыска в квартире подозреваемого были изъяты анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества, общим весом 9,5 грамм.

В отношении самарца по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".

Следственные действия продолжаются.