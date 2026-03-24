Житель Тольятти арестован по обвинению в совершении террористического акта

Автозаводский районный суд Тольятти, рассмотрев ходатайство органов предварительного следствия, заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в террористическом акте.

Как сообщает пресс-служба Автозаводского районного суда Тольятти, 20 марта в период с 3:00 до 4:00 мужчина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совершил поджог выставочного автомобиля полиции вблизи здания УМВД города. Обвиняемый облил машину легковоспламеняющейся жидкостью из канистры и поджег ее, после чего скрылся.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого как посягательство на функционирование госорганов, запугивание населения, формирование угрозы гибели людей и нанесение значительного имущественного ущерба.

По решению суда мужчина заключен под стражу на период до 19 мая.

Постановление пока не вступило в законную силу.