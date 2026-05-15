Арест "Nissan Qashqai" заставил самарчанку рассчитаться с бюджетом

Жительница Самары, обманом продавшая муниципальную квартиру, задолжала бюджету почти 600 тыс. рублей, сообщает служба судебных приставов.

Суд обязал ее возместить ущерб, но женщина проигнорировала решение.

Судебные приставы Железнодорожного района Самары начислили должнице 40-тысячный исполнительский сбор и взялись за розыск ее автомобиля марки "Nissan Qashqai".

"Сотрудниками отделения судебных приставов по исполнительному розыску в ходе розыскных мероприятий было установлено место, где должница паркует свой кроссовер. Так как к погашению задолженности женщина так и не приступила, в отношении ее транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Хозяйку авто предупредили, что автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности", - прокомментировали в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Когда авто нашли и арестовали, должница сразу погасила всю сумму долга.