Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела за попытку подкупа инспектора на трассе Волгоградской области

В четверг, 7 мая, на 488-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda CX-5 под управлением 48-летнего жителя Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.
Водитель совершил грубое нарушение ПДД, а именно при обгоне выехал на встречную полосу в неположенном месте.
Пытаясь избежать административной ответственности, самарец попытался дать взятку полицейскому прямо в салоне служебной машины. Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора об уголовной ответственности, автомобилист не прекратил противоправных действий. О случившемся правоохранитель сразу сообщил руководству.
Теперь против жителя Самарской области возбуждено уголовное дело. Ему назначена подписка о невыезде, а материалы о нарушении ПДД будут рассмотрены отдельно.
