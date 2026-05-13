Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела за попытку подкупа инспектора на трассе Волгоградской области

В четверг, 7 мая, на 488-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda CX-5 под управлением 48-летнего жителя Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель совершил грубое нарушение ПДД, а именно при обгоне выехал на встречную полосу в неположенном месте.

Пытаясь избежать административной ответственности, самарец попытался дать взятку полицейскому прямо в салоне служебной машины. Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора об уголовной ответственности, автомобилист не прекратил противоправных действий. О случившемся правоохранитель сразу сообщил руководству.

Теперь против жителя Самарской области возбуждено уголовное дело. Ему назначена подписка о невыезде, а материалы о нарушении ПДД будут рассмотрены отдельно.

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

