Стало известно, почему оправдали экс-депутата Лудцева, обвинявшегося в хищении денег

Самарский областной суд оставил в силе оправдательный приговор Алексею Лудцеву. Ранее следствие считало, что Лудцев мог начислять премии "сам себе" как руководителю сельхозпредприятия "Первомайский", минуя процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти Волжского района.

Напомним, следствие считало, что Лудцев нарушил закон, пока работал гендиректором муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия "Первомайский" и был депутатом сельского поселения Дубовый Умет Волжского района. Учредителем МУСПП "Первомайский" являлась администрация Волжского района. МУССП было ликвидировано 8 октября 2024 года. В тот же день создано ООО "Первомайский", руководителем которого значится Лудцев, а учредителем - администрация. По версии следствия, Лудцев мог с 2016 г. по 2024 г. давать указания бухгалтеру о начислении ему премий, минуя процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти Волжского района. За тот период ему необоснованно выплатили более 3,6 млн руб. в качестве поощрений. Шло расследование. На имущество Лудцева наложили арест на 12 млн рублей. Далее дело направили в суд. Однако экс-депутата оправдали с признанием права на реабилитацию. Позже оправдательный приговор обжаловали представители прокуратуры и администрации района.

"При решении вопроса о премировании работников МУСПП "Первомайский" представители администрации Волжского района Самарской области отсутствовали, письменные ходатайства работодателю о премировании генерального директора предприятия не направлялись, устных согласований не имелось", - настаивал представитель прокуратуры.

В свою очередь, представитель "Первомайского" заявил в суде, что Лудцев не начислял премии сам себе, а решение принималось на совещании при гендиректоре с участием руководителей подразделений. При этом, мол, "Первомайский" регулярно направлял в администрацию района сведения о зарплатах, в том числе и о премиях Лудцева. И претензий не было. Также представитель предприятия заявил, что ущерб для МУСПП "Первомайский" является несущественным, поскольку никаких вредных последствий для организации не наступило, предприятие продолжало производственную деятельность без снижения темпов производительности.

Облсуд выслушал стороны и оставил в силе оправдательный приговор Лудцеву.

"Судом первой инстанции верно установлено, что Лудцев с 17 марта 2011 г. в соответствии с трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему, а также распоряжением о приеме и назначении генерального директора МУСПП "Первомайский", являлся гендиректором МУСПП, учредителем которого была администрация м.р. Волжский Самарской области. Являясь руководителем МУСПП "Первомайский", имея право на получение премии наряду с другими работниками предприятия, в отсутствие оснований, в связи с которыми руководитель не вправе получать вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности, Лудцев получал премии, издавая приказы об их начислении себе и работникам предприятия", - указано в решении облсуда.