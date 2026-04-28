80‑летний житель Сергиевского района получит квартиру спустя 40 лет ожидания в очереди

Прокуратура Сергиевского района провела проверку по обращению гражданина и выявила грубые нарушения жилищного законодательства, сообщает надзорное ведомство.
Проверка выявила, что мужчина был поставлен на учет как нуждающийся в жилье еще в 1984 г., однако его неоднократно исключали из очереди. Каждый раз он отстаивал свои права в суде, но, несмотря на восстановление в очереди с приоритетным статусом (первым номером), положенное по закону жилое помещение мужчине не предоставлялось.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Сергиевского района обеспечить заявителя и членов его семьи жилым помещением, предоставляемым по договору социального найма.
Суд встал на сторону пожилого человека и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
