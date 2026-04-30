Самарец получил восемь лет за разбой с привлечением несовершеннолетнего

В Самаре суд вынес приговор мужчине за нападение на комиссионный магазин, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В июне 2024 г. осужденный и его 16‑летний брат, нарядившись в маски, напали на комиссионный магазин цифровой техники, распылили газ в лицо продавцу и похитили технику на сумму свыше 322 тыс. руб., после чего скрылись.

Железнодорожный районный суд Самары назначил подсудимому, с учетом признания вины, восемь лет колонии.