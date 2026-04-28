Начальника лаборатории "Тяжмаша" подозревают в организации незаконной криптофермы

Самарский областной суд не стал отменять домашний арест для начальника электротехнической лаборатории АО "Тяжмаш". Мужчину обвиняют в краже, совершенной в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
По версии следствия, в период с сентября 2021 г. по июль 2025 г. обвиняемый незаконно подключался к электросетям компании, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 18 млн рублей. Также при обыске найдено оборудование для майнинга криптовалюты.
Суд апелляционной инстанции счел продление домашнего ареста обоснованным и оставил постановление Сызранского городского суда без изменений.
