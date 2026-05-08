Суды Происшествия

Стало известно, откуда мог взяться 421 млн рублей у самарской пенсионерки для мошенников

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 8 мая, Самарский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело о похищении 421 млн рублей у самарской пенсионерки Ольги Серовой. Она раньше трудилась главой Корпорации развития Самарской области и помощницей на тот момент губернатора Владимира Артякова.

По версии следствия, с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. руководитель структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников на территории Самары и Москвы вводили в заблуждение граждан и под предлогом сохранения накоплений с переводом на "безопасный счет" незаконно завладевали их деньгами. Одной из обманутых и стала Серова.

Пострадавшей звонили то "с Почты России", то "из Роскомнадзора", то "из ФСБ". В итоге пенсионерку убедили снимать деньги с банковских счетов и передавать мошенникам.

Подозреваемые задержаны. Они жили в Саратове. По версии следствия, подозреваемые были знакомы между собой, совместно лечились от наркозависимости в реабилитационных центрах и состояли в сообществе анонимных наркоманов. Обвиняемыми по делу проходят Борисов, Буркацкий, Абациев, Невзоров, Злобин, Петров, Игонин и Мастюгин.

Кроме Серовой в деле еще несколько обманутых по похожим схемам людей.

В пятницу, 8 мая в суде выступили сами обвиняемые. Кто-то частично признал вину. Кто-то считает, что находится в заключении незаслуженно и просил освободить из-под стражи и снять арест с имущества.

С длинной речью выступил обвиняемый южанин Абациев. "Я просто вошел не в ту дверь. Я к этой компании не имею отношения. Я работал в транспортной фирме. Я никого не обманывал. Я совершил преступление, не зная, что я совершаю преступление. Сейчас у моих родных арестовали все имущество. Арестовали дом моей мамы — дом достался ей в наследство от прадеда, который служил генералом при царе. Изъяли телефоны моего брата, который к этой истории не имеет никакого отношения. Хорошо, хоть трусы не сняли и не забрали", — рассказал суду Абациев.

8 мая большинству подсудимых продлили содержание под стражей на шесть месяцев. А Буркацкому продлили запрет определенных действий. Последний, предположительно, был исполнителем — забирал часть денег.

Журналисту Волга Ньюс также удалось узнать у участников процесса, откуда, по материалам дела, могли быть крупные суммы у Ольги Серовой. Предполагается, что деньги она получила с продажи недвижимости. Некоторое время она занималась коммерческой деятельностью — после труда в структурах власти.

Рассмотрение уголовного дела в ближайшее время продолжат.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

