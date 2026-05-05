В Самаре судят железнодорожников за махинации с цветным металлом

В Железнодорожном районном суде Самары стартовал процесс по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с участием сотрудников ОАО "РЖД".
По данным следствия, должностное лицо одного из подразделений компании организовало преступную группу для хищения лома цветных металлов. В схему были вовлечены балансодержатели металлолома — работники локомотивного депо, согласившиеся участвовать в хищениях из корыстных побуждений.
Участники группы фальсифицировали документы: в приемо-сдаточных актах искусственно занижалась масса меди при передаче агрегатов на утилизацию. Ущерб, причиненный ОАО "РЖД", превысил 1 300 000 рублей.
"Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Свою вину они не признают", — уточняют в пресс-службе судов Самарской области.
Следующее судебное заседание состоится 18 мая 2026 года.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???