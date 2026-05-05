В Самаре судят железнодорожников за махинации с цветным металлом

В Железнодорожном районном суде Самары стартовал процесс по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с участием сотрудников ОАО "РЖД".

По данным следствия, должностное лицо одного из подразделений компании организовало преступную группу для хищения лома цветных металлов. В схему были вовлечены балансодержатели металлолома — работники локомотивного депо, согласившиеся участвовать в хищениях из корыстных побуждений.

Участники группы фальсифицировали документы: в приемо-сдаточных актах искусственно занижалась масса меди при передаче агрегатов на утилизацию. Ущерб, причиненный ОАО "РЖД", превысил 1 300 000 рублей.

"Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Свою вину они не признают", — уточняют в пресс-службе судов Самарской области.

Следующее судебное заседание состоится 18 мая 2026 года.