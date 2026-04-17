Прокуратура взыскивает с ЗАО "Самарский кондитер" долги по зарплате

Иски надзорного ведомства в интересах работников "Самарского кондитера" сейчас рассматривает суд Кировского района Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО "Самарский кондитер". Как значится в судебных материалах, ЗАО имеет в собственности обособленное имущество.
"Соответственно, осуществляя предпринимательскую деятельность, ЗАО "Самарский кондитер" должно самостоятельно изыскивать финансовые средства для формирования доходов с целью покрытия расходов. В нарушение норм трудового законодательства ЗАО "Самарский кондитер" имеет задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму 1 479 608 рублей", — рассказали в пресс-службе судов.
Сейчас прокуратура требует взыскать с "Самарского кондитера" долги по зарплате плюс компенсацию морального вреда на общую сумму 50 000 рублей.
Недавно сообщалось, что иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., но впоследствии объем претензий вырос. Есть и долги перед коммерческими структурами, например, более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ. Бывший гендиректор Владислав Коновалов был объявлен в розыск.
ЗАО "Самарский кондитер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1а. Генеральный директор и единственный владелец ЗАО - Тамара Лапухова. На балансе "Самарского кондитера" числятся активы на 984 млн рублей. Выручка по итогу 2023 г. составила 85,6 млн руб., чистая прибыль - 441 тыс. рублей. Для сравнения: по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.
По данным Seldon.Basis, ЗАО "Самарский кондитер" находится в процессе ликвидации. Конкурсный управляющий — Сергей Нигоев. На 16 апреля завершено 27 исполнительных производств.