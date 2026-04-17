Прокуратура взыскивает с ЗАО "Самарский кондитер" долги по зарплате

Иски надзорного ведомства в интересах работников "Самарского кондитера" сейчас рассматривает суд Кировского района Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО "Самарский кондитер". Как значится в судебных материалах, ЗАО имеет в собственности обособленное имущество.

"Соответственно, осуществляя предпринимательскую деятельность, ЗАО "Самарский кондитер" должно самостоятельно изыскивать финансовые средства для формирования доходов с целью покрытия расходов. В нарушение норм трудового законодательства ЗАО "Самарский кондитер" имеет задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму 1 479 608 рублей", — рассказали в пресс-службе судов.

Сейчас прокуратура требует взыскать с "Самарского кондитера" долги по зарплате плюс компенсацию морального вреда на общую сумму 50 000 рублей.

Недавно сообщалось, что иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., но впоследствии объем претензий вырос. Есть и долги перед коммерческими структурами, например, более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ. Бывший гендиректор Владислав Коновалов был объявлен в розыск.