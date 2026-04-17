Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

Прокурор и представители потерпевших настаивали на пересмотре приговора, считая наказание слишком мягким, а оправдание - необоснованным. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены или изменения. Суд учел, что обвиняемые совершили преступления впервые, не имеют судимостей и имеют смягчающие обстоятельства.

По итогам рассмотрения:

Багиров А. признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) в отношении депутата Госдумы Матвеева М. с применением предмета в качестве оружия. Назначено наказание в виде исправительных работ, однако осужденный освобожден от него в связи с истечением сроков давности (п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, ст. 94 УК РФ).

Бохиров Н. признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ) водителю Матвеева М. - Дятленко В., также с применением предмета в качестве оружия. Осужден к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии‑поселении. Освобожден в зале суда с учетом зачета времени содержания под стражей.

Мусуров М., Багиров А. и Бохиров Н. оправданы по обвинениям в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ); Багиров А. также оправдан по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили бутылкой Матвеева по голове. По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.