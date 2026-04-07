В Самаре на этой неделе пересмотрят приговор за нападение на депутата Госдумы Матвеева

Политик рассказывал, что от мигрантов пострадали он и водитель. А суд слишком мягко наказал обидчиков.

В среду, 8 апреля, Самарский областной суд должен рассмотреть жалобу на приговор Муроду Мусурову и Некрузу Бохирову. Ранее сообщалось, что вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ мужчины ударили Матвеева по голове.

"События происходили летом в Самаре, когда я с водителем вмешался в избиение тремя мигрантами прохожего (в ходе задержания преступников водителю сломали ключицу, мне пробили голову)", — вспоминал Михаил Матвеев.

Политик требовал наказания для мигрантов, а также заявлял гражданский иск. Деньги, в случае удовлетворения гражданского иска, он хотел пожертвовать Русской православной церкви.

Как отметил народный избранник, Мурод Мусуров судом был оправдан, "Арматур Б." (несовершеннолетний подсудимый, чье имя политик изменил. — Прим. Волга Ньюс) по п. "в" ч. 2 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. "Арматур" освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, а по ст. п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") оправдан. Третий обвиняемый, Некруз Бохиров — по п. З ч. 2 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") получил 2 года 10 месяцев в колонии-поселении, ему зачтено время содержания под стражей и он освобожден по отбытию наказания из зала суда. По ст. 30-105 ("Покушение на убийство") и 213 ("Хулиганство") он оправдан.

Приговор за мягкостью обжаловал прокурор. Дело уже поступило в облсуд с обвинительным актом. Рассмотрение назначили на 8 апреля на 13:30.