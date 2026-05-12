В Самаре военнослужащий получил тюремный срок за кражу и нападение на человека

Самарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы за кражу с банковского счета и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По данным следствия, мужчина получил от знакомого банковскую карту и в течение двух дней активно ею пользовался. Он совершил 110 покупок в разных магазинах Самары, потратив в общей сложности более 74 тыс. рублей. Все приобретенные товары он присвоил, нанеся тем самым серьезный материальный ущерб владельцу карты.
Спустя неделю военнослужащий вступил в конфликт с тем же знакомым на почве личной неприязни и нанес ему множественные удары в грудь, живот и руки. Медики диагностировали у пострадавшего вред здоровью средней тяжести.
Суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый активно помогал следствию, признал вину и раскаялся. Также у него есть ведомственные награды и благодарственные письма.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
