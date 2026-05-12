В Самаре военнослужащий получил тюремный срок за кражу и нападение на человека

Самарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы за кражу с банковского счета и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина получил от знакомого банковскую карту и в течение двух дней активно ею пользовался. Он совершил 110 покупок в разных магазинах Самары, потратив в общей сложности более 74 тыс. рублей. Все приобретенные товары он присвоил, нанеся тем самым серьезный материальный ущерб владельцу карты.

Спустя неделю военнослужащий вступил в конфликт с тем же знакомым на почве личной неприязни и нанес ему множественные удары в грудь, живот и руки. Медики диагностировали у пострадавшего вред здоровью средней тяжести.

Суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый активно помогал следствию, признал вину и раскаялся. Также у него есть ведомственные награды и благодарственные письма.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

