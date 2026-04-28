Отсутствие знаков и разметки на дорогах Самары устранят после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Самары через суд обязала департамент городского хозяйства и экологии привести в порядок организацию дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что департамент городского хозяйства годами не выполнял утвержденных схем организации движения: отсутствовали необходимые дорожные знаки и разметка, что создавало угрозу аварийности.
"Безопасность горожан должна быть обеспечена", - прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.
Судебное решение вступило в законную силу после отклонения кассационной жалобы департамента. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
