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Преступления Происшествия

Уголовное дело о нападении на депутата Матвеева ушло в суд

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева направлено в суд, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

Всех трех участников инцидента задержали. Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. В итоге в отношении двух 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").

В изложении прокуратуры произошедшее выглядит следующим образом: "По версии следствия, 18 июля 2024 г. трое обвиняемых находились на остановке общественного транспорта в г. Самаре, несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, но водитель предупредил, что у него обеденный перерыв, между ними возник конфликт, в ходе которого подросток из хулиганских побуждений нанес тому удар, после чего с друзьями попытался скрыться. Однако с целью задержания их догнали двое свидетелей конфликта. Обвиняемые инициировали драку. В этот момент, их противоправные действия попытались пресечь еще двое мужчин. В ответ, вооружившись палками, обвиняемые нанесли им удары, а несовершеннолетний камнем нанес удар одному из них по голове, однако довести свой умысел на убийство до конца не смог, поскольку вмешались очевидцы".

В зависимости от роли и степени участия каждого нападавшие обвиняются по  чч. 1, 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд Самары.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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