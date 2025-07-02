Уголовное дело о нападении на депутата Матвеева ушло в суд

Уголовное дело о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева направлено в суд, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

Всех трех участников инцидента задержали. Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. В итоге в отношении двух 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").

В изложении прокуратуры произошедшее выглядит следующим образом: "По версии следствия, 18 июля 2024 г. трое обвиняемых находились на остановке общественного транспорта в г. Самаре, несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, но водитель предупредил, что у него обеденный перерыв, между ними возник конфликт, в ходе которого подросток из хулиганских побуждений нанес тому удар, после чего с друзьями попытался скрыться. Однако с целью задержания их догнали двое свидетелей конфликта. Обвиняемые инициировали драку. В этот момент, их противоправные действия попытались пресечь еще двое мужчин. В ответ, вооружившись палками, обвиняемые нанесли им удары, а несовершеннолетний камнем нанес удар одному из них по голове, однако довести свой умысел на убийство до конца не смог, поскольку вмешались очевидцы".

В зависимости от роли и степени участия каждого нападавшие обвиняются по чч. 1, 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд Самары.