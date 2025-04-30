В прокуратуре опровергли слова депутата Матвеева о смягчении обвинения для напавших на него мигрантов

В прокуратуре Самарской области прокомментировали ситуацию с возвращением следствию уголовного дела о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева.

В среду, 30 апреля, Матвеев написал в своем Телеграм-канале, что облпрокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение и направлять материалы в суд, вернув их Следственному комитету на дополнительное расследование.

"По мнению прокуратуры, квалификация дела по статье "покушение на убийство" слишком жёсткая, её надо убрать, оставив "хулиганство". То, что квалификацию мог оценить суд в ходе судебного заседания, прокуратуре не достаточно", — утверждает депутат.

Однако как пояснила "Волга Ньюс" старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, прокуратура усматривает в действиях обвиняемых умысел на покушение на убийство. А дело вернули следствию для устранения неопределенности в обвинении.

"Прокуратура вернула дело на дополнительное расследование потому, что следствие вменило в вину одни и те же действия с разным умыслом — с целью хулиганства, и с целью убийства. Неопределенность предъявленного обвинения может повлечь возвращение судом дела прокурору или повлечь освобождение обвиняемых от ответственности за наиболее тяжкое преступление", — пояснила Ульяна Кудинова.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить троих мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

Всех троих участников инцидента задержали. Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. В итоге отношении двух 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").

Всего потерпевшими по делу проходит пять человек.