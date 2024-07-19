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Преступления Происшествия

Уголовное дело о нападении на Михаила Матвеева переквалифицируют в покушение на убийство

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью уголовного дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Напомним, на Матвеева напали 18 июля на 9-й Просеке в Самаре. Со слов депутата, группа мигрантов (три человека) шли от набережной по 9-й Просеке и задирали прохожих. Михаил Матвеев с водителем остановились, чтоб пресечь происходящее. Однако депутату тоже досталось — его ударили бутылкой по голове.

Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Всех троих участников инцидента задержали. Среди них есть один несовершеннолетний. Следствие планирует добиваться для них заключения под стражу.

Александр Бастрыкин же поручил переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство.

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