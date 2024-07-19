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Преступления Происшествия

В Самаре по горячим следам задержали третьего участника нападения на депутата Михаила Матвеева

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером в четверг, 19 июля, в Самаре был задержан третий участник конфликта, в результате которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Мои коллеги из Самары по горячим следам задержали третьего участника конфликта", - рассказала Ирина Волк.

Напомним, накануне Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев рассказал, что ему разбили голову. Рассказ он сопроводил видео нападения. Со слов депутата, группа мигрантов (три человека) шли от набережной по 9-й просеке и задирали прохожих. Михаил Матвеев с водителем остановились, чтоб пресечь происходящее. Однако депутату тоже досталось - его ударили бутылкой по голове.

Одного из нападавших удалось задержать и удерживать до прибытия сотрудников полиции. Ещё один участник конфликта также был вскоре задержан прибывшими полицейскими.

В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники конфликта.

По факту произошедшего инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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