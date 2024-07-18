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Происшествия

Депутат Госдумы Михаил Матвеев пострадал от нападения

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев рассказал, что ему разбили голову. Рассказ он сопроводил видео нападения.

Со слов Михаила Матвеева, группа мигрантов (три человека) шли от набережной по 9-й просеке и задирали прохожих. Как рассказывает Михаил Матвеев, они с водителем остановились, чтоб пресечь происходящее. По его словам, как только он вышел и достал удостоверение, получил удар по голове. Также он уточнил, что его ударили бутылкой по голове.

Ситуацию прокомментировали в МВД РФ.

"В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили публикацию о конфликте, произошедшем в Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. Проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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