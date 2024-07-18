Депутат Госдумы Михаил Матвеев пострадал от нападения

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев рассказал, что ему разбили голову. Рассказ он сопроводил видео нападения.
Со слов Михаила Матвеева, группа мигрантов (три человека) шли от набережной по 9-й просеке и задирали прохожих. Как рассказывает Михаил Матвеев, они с водителем остановились, чтоб пресечь происходящее. По его словам, как только он вышел и достал удостоверение, получил удар по голове. Также он уточнил, что его ударили бутылкой по голове.
Ситуацию прокомментировали в МВД РФ.
"В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили публикацию о конфликте, произошедшем в Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. Проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв