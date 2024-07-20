Подозреваемым в покушении на убийство Михаила Матвеева предъявили обвинение

В Самаре предъявили обвинение троим подозреваемым в покушении на убийство депутата Михаила Матвеева и его водителя. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, по версии следствия, вечером 18 июля на 9-й Просеке депутат и его водитель пытались остановить группу мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

В отношении двоих 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местному жителя возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").