Подозреваемым в покушении на убийство Михаила Матвеева предъявили обвинение

В Самаре предъявили обвинение троим подозреваемым в покушении на убийство депутата Михаила Матвеева и его водителя. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, по версии следствия, вечером 18 июля на 9-й Просеке депутат и его водитель пытались остановить группу мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.
В отношении двоих 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местному жителя возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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