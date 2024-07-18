Из-за нападения на депутата Михаила Матвеева возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, ранее депутат у себя в Телеграм-канале рассказал, что на него напали мигранты на 9-й просеке и ударили по голове.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Участники инцидента установлены и задержаны, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", — уточняет ГУ МВД.