Директор сети АЗС, осужденная за неуплату налогов, пыталась выйти по УДО

Куйбышевский районный суд Самары отказал в досрочном освобождении бывшего директора ООО "Кедр-Самара" Светланы Гарковенко, осужденной за неуплату налогов на 88,7 млн рублей.
Напомним, ранее Советский районный суд установил, что Гарковенко создала схему с "бумажным НДС". Ее приговорили к году принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.
Адвокат осужденной обратился в Куйбышевский суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Он сослался на ее положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья, а также банкротство "Кедр-Самара", в связи с чем часть денежных средств возвращена в бюджет государства.
Суд пришел к выводу о нецелесообразности условно-досрочного освобождения женщины, в том числе из-за отсутствия доказательств возмещения ущерба, причиненного государству.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???