Директор сети АЗС, осужденная за неуплату налогов, пыталась выйти по УДО

Куйбышевский районный суд Самары отказал в досрочном освобождении бывшего директора ООО "Кедр-Самара" Светланы Гарковенко, осужденной за неуплату налогов на 88,7 млн рублей.

Напомним, ранее Советский районный суд установил, что Гарковенко создала схему с "бумажным НДС". Ее приговорили к году принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Адвокат осужденной обратился в Куйбышевский суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Он сослался на ее положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья, а также банкротство "Кедр-Самара", в связи с чем часть денежных средств возвращена в бюджет государства.

Суд пришел к выводу о нецелесообразности условно-досрочного освобождения женщины, в том числе из-за отсутствия доказательств возмещения ущерба, причиненного государству.