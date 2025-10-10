Бизнес-леди отправили на принудительные работы за неуплату налогов на 88 млн

В Самаре рассмотрели дело о неуплате налогов. Разбираться служителям Фемиды пришлось в истории главы ООО "Кедр-Самара" Светланы Гарковенко.
В частности, налоговая проверка установила, что у ООО "Кедр-Самара" завышены налоговые вычеты. Контрагентами являлись ООО "Вымпел", ООО "Спарк", ООО "Бриз", ООО "Вавилон". В рамках проверки также выяснилось, что ООО "Кедр-Самара" занималась оптовой продукцией. Место регистрации не совпадало с фактическим нахождением фирмы. За период с 2019 по 2022 год данной организацией подавались налоговые декларации. По результатам проверки выявлено, что были неправомерно завешены вычеты по НДС. У организаций, которые были контрагентами ООО "Кедр-Самара", запрашивались аналогичные документы как у ООО "Кедр-Самара", но они не предоставили пакет документов.
"В рамках проверки было установлено, что от ООО "Бриз" были оформлены документы на приобретение топлива ООО "Кедр-Самара". Оформлены были договора и счета-фактуры. Документы по транспортировке топлива в ходе проверки представлены не были", — указывали ревизоры.
В итоге Гарковенко вменили неуплаченный налог на добавочную стоимость — более 88 млн рублей. Но ООО "Кедр-Самара" сейчас признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Гарковенко к субсидиарной ответственности не привлечена.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 199 ("Уклонение от уплаты налогов"). Ее приговорили к году принудительных работ. На денежные счета фирмы и ее руководителя наложен арест.
"Кедр-Самара" специализируется на продаже моторного топлива. Компания владела сетью АЗС "Кедр". Согласно ИАС Seldon.Basis, госконтракты у "Кедр-Самара" были с ООО "СВГК" и АО "РКЦ "Прогресс".
