16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бизнес-леди отправили на принудительные работы за неуплату налогов на 88 млн Дело банды Гатагажева будут рассматривать с участием присяжных Деньги в фуражке: участкового из Тольятти отправили на семь лет в колонию В Самаре кассация пересмотрела приговор по делу о травмировании девочки катером Эдуард Шарлот не смог оспорить свой перевод из колонии-поселения в ИК

Суды Происшествия

Бизнес-леди отправили на принудительные работы за неуплату налогов на 88 млн

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 597
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре рассмотрели дело о неуплате налогов. Разбираться служителям Фемиды пришлось в истории главы ООО "Кедр-Самара" Светланы Гарковенко.

В частности, налоговая проверка установила, что у ООО "Кедр-Самара" завышены налоговые вычеты. Контрагентами являлись ООО "Вымпел", ООО "Спарк", ООО "Бриз", ООО "Вавилон". В рамках проверки также выяснилось, что ООО "Кедр-Самара" занималась оптовой продукцией. Место регистрации не совпадало с фактическим нахождением фирмы. За период с 2019 по 2022 год данной организацией подавались налоговые декларации. По результатам проверки выявлено, что были неправомерно завешены вычеты по НДС. У организаций, которые были контрагентами ООО "Кедр-Самара", запрашивались аналогичные документы как у ООО "Кедр-Самара", но они не предоставили пакет документов.

"В рамках проверки было установлено, что от ООО "Бриз" были оформлены документы на приобретение топлива ООО "Кедр-Самара". Оформлены были договора и счета-фактуры. Документы по транспортировке топлива в ходе проверки представлены не были", — указывали ревизоры.

В итоге Гарковенко вменили неуплаченный налог на добавочную стоимость — более 88 млн рублей. Но ООО "Кедр-Самара" сейчас признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Гарковенко к субсидиарной ответственности не привлечена.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 199 ("Уклонение от уплаты налогов"). Ее приговорили к году принудительных работ. На денежные счета фирмы и ее руководителя наложен арест.

"Кедр-Самара" специализируется на продаже моторного топлива. Компания владела сетью АЗС "Кедр". Согласно ИАС Seldon.Basis, госконтракты у "Кедр-Самара" были с ООО "СВГК" и АО "РКЦ "Прогресс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2