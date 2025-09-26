Самарский облсуд вынес решение по делу о финансовой пирамиде "Доходный дом"

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор Олега Зуева. Его обвиняли в организации финансовой пирамиды "Доходный дом".

"Доходный дом" был создан в 2017 году. Но, как рассказывал в суде сам Зуев, тогда председателем правления был другой человек. Зуев же возглавил кооператив в июне 2019 года.

"Намеревался заниматься законной деятельностью и, проведя проверку предыдущей деятельности КПК, обнаружил фиктивные договоры займа и хищение денег пайщиков, о чем сообщил в правоохранительные органы, и в последующем на основании представленной информации к уголовной ответственности был привлечен бывший председатель КПК", — рассказывал адвокат Зуева Александр Комин в апелляционной инстанции.

При этом бывший руководитель КПК рассказывал следствию, что с февраля 2019 г. неизвестные лица стали оказывать на него давление, в том числе угрожали негативными последствиями, если он не передаст КПК "Доходный Дом", как готовый бизнес.

Далее, по версии следствия, Зуев в офисах "Доходного дома" в Тольятти, Сызрани и Жигулевское организовал сбор средств от пайщиков. Он обещал выплаты от 14,9% годовых. При этом компания фактически была финансовой пирамидой: первым клиентам деньги выплатили. А вот потом фирма деятельности никой не вела, выплаты были только за счет средств новых пайщиков. Но потом они прекратились. Потерпевшими признали 523 человек. Сумма ущерба превысила 122 млн рублей. Также следствие считало, что еще 5 млн Зуев вывел через покупку земельного участка в 43 га в пос. Междуреченск.

Суд Автозаводского района Тольятти приговорил Зуева к девяти годам колонии общего режима. В пользу потерпевших взыскали ущерб, был сохранен арест на имущество Зуева.

Осужденный обжаловал приговор и просил его оправдать. Он говорил, что задолженности перед пайщиками у него не имелось. Зуев утверждал, что деньги похитили "иные лица". Интересно, что приговором были довольны не все потерпевшие. Например, как значится в официальном опубликовании, "потерпевший № 513" просил назначить Зуеву "наказание не менее 10 лет тюрьмы, чтобы стены тюрьмы огородили добрых людей от мошенников, воров и хамов". Впрочем, облсуд проверил законность приговора и оставил его в силе.