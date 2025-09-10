В Сызрани мужчину с найденными наркотиками приговорили к штрафу в 35 тыс. рублей

Сызранца приговорили за незаконное хранение наркотиков. Полицейские изъяли у него пакетики с метадоном, которые, по его словам, он нашел незадолго до задержания. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В июне полиция патрулировала ул. Декабристов и обратила внимание на подозрительного мужчину: тот быстро шел, озираясь по сторонам. Когда его остановили, он начал отвечать на вопросы сбивчиво и путано. При себе у него нашли пачку из-под сигарет, а в ней — два пакетика с метадоном.
На официально безработного сызранца возбудили уголовное дело. Суд вынес приговор — штраф в 35 тыс. рублей. Кроме того, преступник обязан пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации у врача нарколога.
