Тольяттинка напала на мужа с ножом, а потом свалила это на "неизвестных"

В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в нанесении тяжких травм мужу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В январе 2025 г. женщина поссорилась с супругом и ударила его кухонным ножом в живот. При этом медикам "скорой" муж и жена соврали, сказав, что на потерпевшего напали неизвестные во время прогулки с собакой.

Суд приговорил тольяттинку к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.