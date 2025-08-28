Тольяттинка напала на мужа с ножом, а потом свалила это на "неизвестных"

В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в нанесении тяжких травм мужу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В январе 2025 г. женщина поссорилась с супругом и ударила его кухонным ножом в живот. При этом медикам "скорой" муж и жена соврали, сказав, что на потерпевшего напали неизвестные во время прогулки с собакой.
Суд приговорил тольяттинку к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...