Генерал МЧС Олег Бойко, обвиненный в коррупции, остался в СИЗО

В среду, 19 ноября, в Самарском областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы бывшего начальника регионального управления МЧС Олега Бойко и его предполагаемых подельников на решение Ленинского районного суда о продлении содержания под стражей.
Напомним, генерал-майор внутренней службы был задержан в конце 2023 г. по подозрении в получении многомиллионных взяток и этапирован в столицу. Басманный суд заключил его под стражу по ходатайству ГСУ Следственного комитета РФ, а в ноябре 2024 г. подлил эту меру пресечения.
В мае этого года уголовное дело Бойко поступило на рассмотрение в Самару. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще семеро в том числе руководитель управления гражданской защиты Самары Игорь Дахно и сотрудник областного ГКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой, подозреваемые в получении мзды, а также две бизнесвуман — Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиненные в даче взяток.
Бойко, Дахно, Луговой, Тютюнник и Фроловская попытались добиться смягчения меры пресечения, но апелляционная инстанция всем пятерым отказала.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.