Суды Происшествия

В Самаре пересматривают приговор мужчине, который "выдумал" 78 детей

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассматривает жалобы на приговор бывшему главному специалисту-эксперту отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Дмитрию Перякину. По версии следствия, Перякин внес в базу данные о 78 вымышленных детях, которым якобы положена выплата, предусмотренная указом президента РФ "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей".

Фото: Александра Белова

Напомним, предполагается, что на основании внесенных ложных данных знакомым Перякина начисляли деньги. При этом часть средств он получил от этих знакомых и забрал себе. 1 марта 2023 г. сотрудники следственного управления УФСБ по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее СМИ сообщали, что Перякина подозревают в хищении примерно 15 млн руб. у Пенсионного фонда.

По данным Волга Ньюс, в ходе расследования в материалах стала фигурировать сумма ущерба уже в 30 млн рублей. Вместе с Перякиным в поле зрения силовиков попали его предполагаемые подельницы Светлана Мартынова, Юлия Кусачева, Дарья Денисова, Галина Постникова и Надежда Соковых.

Уголовное дело рассматривал суд Ленинского района Самары. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, Перякину назначили 4 года колонии общего режима, Соковых — 3 года колонии общего режима, остальным фигурантам — по 2 года. Судя по сайту суда, осужденные не согласились с приговором и подали жалобы. Их сейчас рассматривает Самарский облсуд.

Интересно, что в период расследования было возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении представлявшего тогда интересы Перякина адвоката Андрея Паулова. Судя по опубликованному решению суда Кировского района Самары, Паулов предложил Перякину "притвориться" душевнобольным, чтоб освободиться от уголовного наказания. Сказал, что договорился с сотрудниками больницы о том, что они "установят" Перякину психическое заболевание. За это запросил 2,5 млн рублей.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката Андрея Паулова виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Паулову обжаловали в апелляционной инстанции. Наказание юристу снизили на месяц.

