В Самарской области хотят судить мужчину, который "выдумал" 78 детей

В Самаре закончили расследование уголовного дела бывшего главного специалиста-эксперта отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фона РФ Дмитрия Перякина.

По версии следствия, Перякин внес в базу данные о 78 вымышленных детях, которым якобы положена выплата, предусмотренная указом президента РФ "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей".

Предполагается, что на основании внесенных ложных данных знакомым Перякина начисляли деньги. При этом часть средств он получил от этих знакомых и забрал себе. 1 марта 2023 г. сотрудники следственного управления УФСБ по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее СМИ сообщали, что Перякина подозревают в хищении примерно 15 млн руб. у Пенсионного фонда. По данным Волга Ньюс, в ходе расследования в материалах стала фигурировать сумма ущерба уже в 30 млн рублей. Вместе с Перякиным в поле зрения силовиков попали его предполагаемые подельницы: Светлана Мартынова, Юлия Кусачева, Дарья Денисова, Галина Постникова и Надежда Соковых. Дело передали в суд Ленинского района, но рассмотрение пока не начали.

Дело уникально и другим эпизодом. Интересы Перякина представлял на начальном этапе адвокат Андрей Паулов. Развитие этой сюжетной линии описано в официально опубликованном приговоре на сайте суда Кировского района Самары. Судя по тексту судебного документа, Паулов предложил Перякину "притвориться" душевно больным, чтоб освободиться от уголовного наказания. Сказал, что договорился с сотрудниками больницы, что они "установят" Перякину психическое заболевание. За это запросил 2,5 млн рублей.

Сам Паулов вину признал и дал суду (судя по тексту приговора) следующие показания: "Находясь в квартире у Перякина, увидев его сестру, явно страдающую психическим заболеванием, проанализировав поведение Перякина, вместе со следователем, обсудив ситуацию, пришли к выводу о необходимости проведения в отношении Перякина психиатрической экспертизы об установлении вменяемости. При этом очень удивил способ совершения Перякиным преступления, а именно, что тот, не думая о последствиях, на родную сестру зарегистрировал 19 детей, на которых получал пособия, затем привлек еще 14 женщин, на каждую из которых оформил по 15 детей, за которых также получал пособия, внося информацию в Пенсионный фонд РФ со своего компьютера. Ведь было понятно, что данные действия рано или поздно станут явными".

16 октября 2023 г. суд признал адвоката Андрея Паулова виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Паулову обжаловали в апелляционной инстанции.

"Суд изменил приговор, признав в качестве смягчающего обстоятельства участие подсудимого в воспитании трех внуков. Наказание ему снизили на месяц, то есть оно составило год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Квалификация обвинения осталась прежней", — поясняли в прокуратуре Самарской области, комментируя апелляционное определение облсуда.

В итоге Андрей Паулов больше не является адвокатом, его адвокатский статус прекращен.