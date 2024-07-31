Решение облсуда о снижении срока бывшему адвокату Андрею Паулову устояло в кассации

В среду, 31 июля, Шестой кассационный суд рассмотрел представление прокуратуры на апелляционное определение Самарского облсуда, смягчившее приговор бывшему адвокату Андрею Паулову. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, адвокат предложил клиенту за 2,5 млн руб. оформить в Самарской областной клинической психиатрической больнице фиктивную справку о заболевании. Это позволило бы подзащитному освободиться от отбывания наказания. При этом Паулов не имел возможности повлиять на медиков.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор обжаловали подсудимый и его адвокат. Также представление внесла прокуратура, которая просила в качестве дополнительного наказания назначить Паулову лишение права заниматься адвокатской деятельностью на срок три года.

В итоге 24 января Самарский областной суд представление прокуратуры отклонил.

"Суд изменил приговор, признав в качестве смягчающего обстоятельства участие подсудимого в воспитании трех внуков. Наказание ему снизили на месяц, то есть составило один год восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Квалификация обвинения осталась прежней", — поясняли в прокуратуре Самарской области, комментируя апелляционное определение облсуда.

В прокуратуре Самарской области дополнили тогда, что Андрей Паулов больше не является адвокатом, его адвокатский статус прекращен.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, в июне к ним поступило кассационное представление заместителя прокурора Самарской области Тимура Маслова на апелляционное определение Самарского облсуда. 31 июля представление рассмотрели и оставили без удовлетворения. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в суде вышестоящей инстанции.