16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский облсуд снизил срок наказания бывшему адвокату Андрею Паулову Уголовное дело экс-директора КИПТов вернули в прокуратуру "Представлялась сотрудницей ФСБ": жительницу Самары осудили за мошенничество с машинами и жильем Семья погибшего в ДТП замдиректора РКЦ "Прогресс" взыскала компенсацию с предприятия В Самаре пересмотрят дело экс-полицейского за угрозы в заседании суда

Суды Происшествия

Самарский облсуд снизил срок наказания бывшему адвокату Андрею Паулову

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор бывшему адвокату Андрею Паулову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, адвокат предложил клиенту за 2,5 млн руб. оформить в Самарской областной клинической психиатрической больнице фиктивную справку о заболевании. Это позволило бы подзащитному освободиться от отбывания наказания. При этом Паулов не имел возможности повлиять на медиков.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор обжаловали подсудимый и его адвокат. Также представление внесла прокуратура, которая просила в качестве дополнительного наказания назначить Паулову лишение права заниматься адвокатской деятельностью на срок три года.

В итоге 24 января Самарский областной суд представление прокуратуры отклонил.

"Суд изменил приговор, признав в качестве смягчающего обстоятельства участие подсудимого в воспитании трех внуков. Наказание ему было снижено на один месяц, то есть составило один год восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Квалификация обвинения осталась прежней", - пояснили в прокуратуре Самарской области.

Теперь приговор суда считается вступившим в законную силу. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

В прокуратуре Самарской области дополнили, что Андрей Паулов больше не является адвокатом, его адвокатский статус прекращен.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4