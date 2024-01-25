Самарский облсуд снизил срок наказания бывшему адвокату Андрею Паулову

В среду, 24 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор бывшему адвокату Андрею Паулову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, адвокат предложил клиенту за 2,5 млн руб. оформить в Самарской областной клинической психиатрической больнице фиктивную справку о заболевании. Это позволило бы подзащитному освободиться от отбывания наказания. При этом Паулов не имел возможности повлиять на медиков.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор обжаловали подсудимый и его адвокат. Также представление внесла прокуратура, которая просила в качестве дополнительного наказания назначить Паулову лишение права заниматься адвокатской деятельностью на срок три года.

В итоге 24 января Самарский областной суд представление прокуратуры отклонил.

"Суд изменил приговор, признав в качестве смягчающего обстоятельства участие подсудимого в воспитании трех внуков. Наказание ему было снижено на один месяц, то есть составило один год восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Квалификация обвинения осталась прежней", - пояснили в прокуратуре Самарской области.

Теперь приговор суда считается вступившим в законную силу. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

В прокуратуре Самарской области дополнили, что Андрей Паулов больше не является адвокатом, его адвокатский статус прекращен.