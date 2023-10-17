Прокуратура хочет обжаловать приговор Андрею Паулову из-за мягкости

В Самаре прокуратура планирует обжаловать приговор, вынесенный адвокату Андрею Паулову за мошенничество.
Напомним, адвокат предложил клиенту за 2,5 млн руб. оформить в Самарской областной клинической психиатрической больнице фиктивную справку о заболевании. Это бы позволило подзащитному освободиться от отбывания наказания. При этом Паулов не имел возможности повлиять на медиков.
Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому семь лет лишения свободы. Однако суд приговорил Паулова к году и девяти месяцам колонии общего режима.
Теперь прокуратура решает вопрос об обжаловании приговора в связи с его чрезмерной мягкостью.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...