Прокуратура хочет обжаловать приговор Андрею Паулову из-за мягкости

В Самаре прокуратура планирует обжаловать приговор, вынесенный адвокату Андрею Паулову за мошенничество.

Напомним, адвокат предложил клиенту за 2,5 млн руб. оформить в Самарской областной клинической психиатрической больнице фиктивную справку о заболевании. Это бы позволило подзащитному освободиться от отбывания наказания. При этом Паулов не имел возможности повлиять на медиков.

Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому семь лет лишения свободы. Однако суд приговорил Паулова к году и девяти месяцам колонии общего режима.

Теперь прокуратура решает вопрос об обжаловании приговора в связи с его чрезмерной мягкостью.