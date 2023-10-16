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Суды Происшествия

Адвокату в Самаре вынесли приговор за махинации с психбольницей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, суд Кировского района Самары огласил обвинительный приговор местному адвокату Андрею Паулову. Мужчину взяли под стражу сразу после прочтения вердикта.

Напомним, ранее сообщалось, что адвоката подозревают в получении 2,5 млн руб., которые он обещал передать в качестве взятки работникам областной психиатрической больницы за постановку третьему лицу фиктивного диагноза. Это должно было позволить освободить подопечного Паулова от отбывания наказания. При этом адвокат якобы заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

22 июня 2023 г. региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Материалы рассмотрела судья Мария Елфимова.

"Адвоката признали виновным и приговорили за покушение на мошенничество в особо крупном размере к одному году и девяти месяцам лишения свободы, без штрафа", — уточнили в суде.

Отбывать наказание, согласно решению суда, юрист должен в колонии общего режима.

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