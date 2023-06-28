Самарского адвоката Андрея Паулова подозревают в мошенничестве

В отношении 54-летнего самарского адвоката Андрея Паулова возбуждено уголовное дело, сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах. Оперативные мероприятия в его отношении проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

По данным источника, адвоката подозревают в получении 2,5 млн руб., которые он обещал передать в качестве взятки работникам областной психиатрической больницы за постановку третьему лицу фиктивного диагноза. Это должно было позволить освободить подопечного Паулова от отбывания наказания. При этом адвокат якобы заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

22 июня региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Правоохранители считают, что в нем могут появиться и другие аналогичные эпизоды.

Получить комментарий в СУ СК на момент публикации не удалось. Сам Паулов ответил на телефонный звонок, но отказался от общения с корреспондентом Волга Ньюс.