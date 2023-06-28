В отношении 54-летнего самарского адвоката Андрея Паулова возбуждено уголовное дело, сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах. Оперативные мероприятия в его отношении проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
По данным источника, адвоката подозревают в получении 2,5 млн руб., которые он обещал передать в качестве взятки работникам областной психиатрической больницы за постановку третьему лицу фиктивного диагноза. Это должно было позволить освободить подопечного Паулова от отбывания наказания. При этом адвокат якобы заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.
22 июня региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Правоохранители считают, что в нем могут появиться и другие аналогичные эпизоды.
Получить комментарий в СУ СК на момент публикации не удалось. Сам Паулов ответил на телефонный звонок, но отказался от общения с корреспондентом Волга Ньюс.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063