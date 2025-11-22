Рецидивист из Самары, укравший у таксиста банковские карты, отправился в колонию

В полицию Промышленного района Самары обратился 37-летний водитель такси, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3 тыс. руб. за покупки, которые не совершал.

В полицию Промышленного района Самары обратился 37-летний водитель такси, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3 тыс. руб. за покупки, которые не совершал.

Заявитель пояснил полицейским, что пытался самостоятельно разрешить ситуацию с клиентом, которого заподозрил в краже, однако не смог, и обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные выяснили общую картину произошедшего. Деньги с похищенной карты списаны через платежный терминал в торговой точке неподалеку от места, куда таксист доставил одного из пассажиров. Кроме того, на видеозаписи потерпевший опознал в посетителе продуктового магазина того самого мужчину, которого он подвозил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина признал вину. С его слов, поздно вечером он на такси поехал к знакомой в Промышленный район Самары. На пассажирском сиденье заметил сумку и, воспользовавшись тем, что водитель следил за дорогой, незаметно похитил банковские карты и 200 рублей. С помощью чужой карты приобрел продукты питания и алкоголь. После покупок выкинул пластик в мусорный бак.

Расследованное уголовное дело по ч. 3 ст. 158 ("Кража") с обвинительным заключением в отношении фигуранта следователи направили в суд для рассмотрения по существу.

Суд, с учетом всех обстоятельств, в том числе неотбытого наказания за ранее совершенную кражу на территории Кировского района, неоднократно судимый мужчина приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.