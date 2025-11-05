16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подрядчика осудили за взятку при ремонте детсада Четверо самарцев получили сроки за похищение мужчины и вымогательство "Смотрящим за городами" в Самарской области запросили до 23 лет заключения Облсуд изменил приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем с участием нотариуса Приговор экс-министру транспорта Ивану Пивкину пересмотрят 13 ноября

Суды Происшествия

В Самарской области подрядчика осудили за взятку при ремонте детсада

ОТРАДНЫЙ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 272
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области вынесли приговор предпринимателю, который занимался ремонтом детсада. Его обвиняли в даче взятки должностному лицу. Предпринимателя приговорили к штрафу.

Как следует из судебных материалов, некоторые свидетели рассказывали следующую историю.

Роспотребнадзор внес в адрес МАУ ЦМТО Отрадного предписание о необходимости сделать ремонт в местном детсаду. Сотрудники муниципального учреждения подготовили смету, организовали торги, по результатам выбрали подрядчика. Дальше ремонтом занялся субподрядчик. Когда работы принимали, замечаний не было.

Чуть позже у Счетной палаты возникли замечания по выкладке плитки. Как говорят свидетели, один из участников процесса (на тот момент руководитель муниципального учреждения Отрадного) подписал акты выполненных работ, чтоб перевести оплату до того, как работы были полностью выполнены (поясняется, что где-то надо было "пройти плитку затиркой", где-то подкрасить какие-то элементы). Другие же свидетели посчитали, что препятствий для подписаний актов выполненных работ не было.

В итоге субподрядчика судили по статье 307 УК РФ "Заведомо ложные показания" (но оправдали и признали право на реабилитацию) и по статье 291 "Дача взятки". За последнее его приговорили штрафу. Мужчина наказание обжаловал, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30