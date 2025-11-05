В Самарской области подрядчика осудили за взятку при ремонте детсада

В Самарской области вынесли приговор предпринимателю, который занимался ремонтом детсада. Его обвиняли в даче взятки должностному лицу. Предпринимателя приговорили к штрафу.

Как следует из судебных материалов, некоторые свидетели рассказывали следующую историю.

Роспотребнадзор внес в адрес МАУ ЦМТО Отрадного предписание о необходимости сделать ремонт в местном детсаду. Сотрудники муниципального учреждения подготовили смету, организовали торги, по результатам выбрали подрядчика. Дальше ремонтом занялся субподрядчик. Когда работы принимали, замечаний не было.

Чуть позже у Счетной палаты возникли замечания по выкладке плитки. Как говорят свидетели, один из участников процесса (на тот момент руководитель муниципального учреждения Отрадного) подписал акты выполненных работ, чтоб перевести оплату до того, как работы были полностью выполнены (поясняется, что где-то надо было "пройти плитку затиркой", где-то подкрасить какие-то элементы). Другие же свидетели посчитали, что препятствий для подписаний актов выполненных работ не было.

В итоге субподрядчика судили по статье 307 УК РФ "Заведомо ложные показания" (но оправдали и признали право на реабилитацию) и по статье 291 "Дача взятки". За последнее его приговорили штрафу. Мужчина наказание обжаловал, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.