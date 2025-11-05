Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Серебряные призеры Олимпиады в Париже — воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева — потеряли шанс выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025, пишет championat.com. Об этом стало известно после того, как россиянки проиграли второй матч группового этапа.

Мирра и Диана в первом матче уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Сегодня, 4 ноября, россиянки не смогли справиться с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Они проиграли со счетом 5:7, 6:2, 0:1 [7:10].

Матч Андреевой и Шнайдер с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой не будет влиять на расклады. Тэйлор и Катержина досрочно заняли первое место в группе, а последнюю путевку в плей-офф разыграют Дабровски/Рутлифф и Бабош/Стефани.