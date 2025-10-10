Диана Шнайдер в паре проиграла в турнире в Ухане

Российские теннисисты серебряные призеры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане. Со счетом 4:6, 4:6 они уступили тандему Лауры Зигемунд (Германия) и Фанни Штолляр (Венгрия), пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время россиянки смогли реализовать один брейк-пойнт из пяти, выполнили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки.

Их соперницам удалось реализовать три брейк-пойнта из четырех. Штолляр и Зигемунд также выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.